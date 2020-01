D1 féminine : un statu quo et un carton plein à domicile

Un leader qui assure, un dauphin qui suit, des poursuivants en embuscade et une zone rouge qui ne bouge pas. Tout ceci était au programme de la quatorzième journée de D1 féminine.

Ce qu'il faut retenir de la quatorzième journée de D1 féminine :

Vidéo

Depuis dix ans, seule une équipe était parvenue à en planter trois au tout-puissant OL dans le même match : Reims. C'était lors de la phase aller et cela n'avait pas empêcher les joueuses d'Amandine Miquel de finalement s'incliner 3-8 à Auguste Delaune. Pour la revanche, l'entraîneur rémois avait parié sur "", convaincue que les Lyonnaises sauraient à quelle sauce manger les promues cette fois-ci. Ça n'a pas manqué. Enfin, cela dépend dans quel sens on regarde : les Fenottes ont étrillé leurs adversaires (5-0), malgré l'absence d'Ada Hegerberg et Eugénie Le Sommer, et Jessica Silva a même inscrit son premier pion avec l'équipe première. Tout va bien à Lyon, visiblement guéri de son coup d'arrêt lors de la dernière journée face à Bordeaux (0-0) : les femmes de Jean-Luc Vasseur squattent toujours la tête du classement, à trois longueurs du PSG, qui n'a pas fait dans la dentelle face à Metz (5-1).Les Messines courent toujours après leur deuxième point de la saison, et devant elles, l'OM ne cesse de s'enfoncer dans la zone rouge, après une nouvelle défaite à Guingamp (3-1), où le soleil brille malgré la météo hivernale en Bretagne : l'EAG est en effet cinquième, à cinq points du MHSC, solide vainqueur de Fleury (3-0) et toujours à la lutte avec Bordeaux, parvenu à se défaire de Dijon par le plus petit des écarts (1-0), ce qui maintient les Girondines à quatre longueurs du PSG. Verrait-on se dessiner un semblant de bataille pour la deuxième place ? Pour le PFC et Soyaux, il faudra repasser, les deux équipes Lire la suite de l'article sur SoFoot.com