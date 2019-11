D1 féminine : Un Lyon qui tient l'affiche et un golazo

Quand la neuvième journée de D1 féminine offre un savoureux clash OL-PSG au menu remporté par le leader lyonnais, le reste des affiches semble forcément moins intéressant. Alors, Montpelliéraines, Guingampaises, Bordelaises et Rémoises se sont sublimées pour attirer un peu de lumière des projecteurs. Ce que Desire Oparanozie a fait mieux que tout le monde, en signant l'un des buts de la saison.

Ce qu'il faut retenir de la neuvième journée

Encore leader avec deux points d'avance sur Lyon à l'orée de la huitième journée, le PSG a montré ce qui le séparait encore de son grand rival rhodanien : de la constance (ce qui aurait été utile pour ne pas se faire accrocher par Guingamp, le week-end dernier), et une faculté à se transcender lors des gros rendez-vous. Le choc de la journée contre les Fenottes, samedi dernier, en était bien un. Au Groupama Stadium de l'OL, devant un public venu en nombre (30 000 spectateurs, nouveau record d'affluence pour un match de championnat), les joueuses de la capitale n'ont pas su se mettre à la hauteur de leur implacable adversaire qui a fait mouche grâce à l'inattendue Saki Kumagai (1-0). Voilà les femmes de Jean-Luc Vasseur de retour à une place qui leur sied mieux, celle de leader. Et avec un petit matelas de trois points d'avance sur le PSG, pour couronner le tout.Dans la dimension du dessous, Montpellier continue de s'accrocher à son rêve de promotion sociale. Encore dotées d'une force de frappe offensive impressionnante, les Héraultaises n'ont pas fait dans la demi-mesure pour faire chagriner le promu Marseille à l'extérieur (0-3). À noter le doublé de Valérie Gauvin, dont la saison semble définitivement lancée. Un point derrière, Bordeaux a fait le boulot et bien plus encore sur la pelouse de la lanterne rouge messine (0-4). Guingamp, de son côté, ne s'arrête plus après avoir tenu la dragée haute au PSG le week-end dernier. L'En Avant doit d'ailleurs avoir une dent contre les footballeuses en provenance de la capitale, puisque les Bretonnes ont cette fois fait mordre la poussière au Paris FC (2-0). Enfin, Fleury a été neutralisé par Dijon (1-1) et Reims a réalisé une magnifique prouesse Lire la suite de l'article sur SoFoot.com