D1 féminine : un festival, un accroc et un quasi deuxième point

Après une très longue trêve hivernale, marquée par deux tours de Coupe de France, le championnat a fait son retour ce week-end. Une treizième journée marquée par un carton net et sans bavure lors du Classique retour entre le PSG et l'OM, un second accrochage pour le leader lyonnais en déplacement à Bordeaux, un coup d'arrêt de Montpellier à domicile et un FC Metz qui ne trouve toujours pas la clé du succès. Petit bilan hebdomadaire.

Ce qu'il faut retenir de la treizième journée

Onze met bien du côté de la capitale ! Alors que le Paris FC est allé se relancer à Montpellier (1-2), le PSG, qui n'avait plus gagné à domicile depuis le 31 octobre, s'est relancé avec brio pour le deuxième Classique féminin de la saison : 11-0. Face à l'OM d'un Christophe Parra quelque peu désabusé, il n'y a pas eu match. 8-0 à la pause, incluant un triplé pour Diani et un doublé pour Nadim et Katoto. Le seul point positif du match aura été que les Marseillaises n'en ont pris que trois après la pause. Du pain béni pour les supporters parisiens, lesquels ont déployé une bâche sur laquelle était inscrit un houleux "" Ambiance. Surtout, Olivier Echouafni et ses joueuses peuvent tirer leur chapeau aux Bordelaises qui ont accroché l'OL chez elles en clôture de cette treizième journée (0-0). À la suite de ce deuxième nul de la saison concédé par les partenaires d'Ada Hegerberg, le PSG revient à trois points du fauteuil de leader. Dit autrement, la bataille pour le titre n'est pas encore terminée.Concernant celle de la relégation, c'est une autre paire de manches. Lourdement défait à domicile par Soyaux (1-4), Dijon perd l'occasion de s'éloigner de la zone rouge et ne compte que cinq points d'avance sur Marseille. En revanche, le promu rémois est toujours en course pour valider