D1 féminine : Un coup d'arrêt dans le subtop et une manita au sommet

Un leader qui gagne avec la manière, des poursuivants qui ne lâchent rien, une lanterne rouge qui devient cramoisie, une session bricolage improvisée, un seul match nul et un missile sol-air. Tout ça était au programme de ce week-end de D1 féminine.

Ce qu'il faut retenir de la 16e journée :

Diacre : " Il y a des choses qui sont injustes "

Vidéo

Au départ, elles étaient quatre à constituer le groupe de tête. Petit à petit, à l'image d'une poursuite acharnée dans le Tourmalet, certaines finissent par lâcher prise. En s'inclinant lourdement à Lyon (5-0), Montpellier vient peut-être de dire définitivement adieu au podium puisque, dans le même temps, Bordeaux s'est largement imposé dans le "derby" du Sud-Ouest face à Soyaux (0-4) et compte désormais sept longueurs d'avance sur les Pailladines. Parmi les buteuses girondines, on retrouve l'inévitable Viviane Asseyi et la jeune Ouleymata Sarr, lesquelles ont eu la bonne idée d'inscrire les trois quarts des pions de leur équipe sous les yeux de Corinne Diacre, présente à Angoulême et sur le point de rendre sa liste pour la première édition du Tournoi de France.Mieux encore, Bordeaux peut toujours rêver de ravir au PSG sa deuxième place, puisque les Girondines ne comptent que quatre points de retard sur les joueuses de la capitale. Ces dernières, quant à elles, continuent de cravacher pour maintenir le faible écart (trois points) qui les séparent de Lyon. Mission accomplie face à Guingamp (1-4) et coup dur pour les Bretonnes qui ont encaissé leur première défaite depuis le 26 octobre dernier. Même tarif pour le PFC qui, après n'avoir fait mieux qu'un match nul (0-0) contre Reims, manque de poursuivre son excellence phase de trois victoires consécutives. Les Rémoises, qui doivent désormais compter sans leur buteuse-phare Naomi Feller (partie à Lyon cet hiver), sont toujours prises en tenaille entre Soyaux et Dijon, vainqueur sur le fil (1-2), face à un Metz qui n'en finit pas de sombrer. Un peu comme l'OM qui, face à Fleury, a subi un onzième revers de rang. Heureusement qu'il reste un peu de suspense au sommet car en bas, les jeux semblent définitivement faits.