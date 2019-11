D1 féminine : «Personne n'est invincible», rappelle Cascarino avant de défier le PSG

Elle a seulement 22 ans. Et elle a déjà un palmarès impressionnant : 5 titres de championne de France, 4 Ligue des champions. Delphine Cascarino incarne parfaitement la marque de fabrique de cet OL qui gagne tout et qui se régénère en permanence en sortant de nouveaux talents, en ne se reposant pas sur ses nombreux titres. L'attaquante des Lyonnaises a bien conscience que le choc face au PSG sera déterminant pour l'issue du championnat.L'OL a été accroché en D1 cette saison, à Dijon (0-0). Que s'est-il passé ?DELPHINE CASCARINO. On s'est fait surprendre. Ça arrive. Vous savez, on est humaines. On ne peut pas toujours être parfaites. C'est une petite leçon qu'on a prise. On va essayer de ne plus faire de faux pas, car je pense qu'on n'a plus trop le droit à l'erreur. Pour les spectateurs, ça a l'air facile. Mais ça ne l'est pas du tout. On se doit de donner toujours le maximum. La preuve, Dijon, une équipe sur le papier qu'on ne devrait pas forcément craindre, nous a fait du mal.Vous abordez ce choc contre le PSG à égalité parfaite après 8 journées. C'est un match vraiment particulier ?C'est un match un peu différent, oui. On sait que c'est sur ces matchs-là (les 2 rencontres face au PSG) que va se jouer la première place du championnat. Chaque année, c'est de plus en plus difficile. Mais on se prépare. On sera prêtes samedi. Le PSG, c'est vraiment une grosse équipe. On ne prend pas du tout ce match à la légère. Elles ont des grosses capacités et elles ont aussi très envie de nous battre.Encore plus que les années précédentes ?Elles en ont toujours eu envie (rires). Toutes les équipes ont envie de nous battre. C'est complètement normal, si on était à leur place, ça serait la même chose. Après, on n'est pas invincibles. Personne n'est invincible. Chaque année, le championnat est de plus en plus dur. Il ne faut pas se relâcher pour être toujours au top. 13 fois championnes de ...