information fournie par So Foot • 21/05/2023 à 18:49

D1 Arkéma : Soyaux relégué

Pour le suspense, on repassera.

Déjà quasiment condamné à une descente en deuxième division, Soyaux s’est incliné sur le terrain du Paris FC lors de la 21 e journée de D1 Arkéma et est donc désormais officiellement relégué. Pourtant, Dijon (onzième) et Rodez (dixième) ont eux aussi perdu (à Guingamp, et à Reims).…

FC pour SOFOOT.com