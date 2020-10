Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client D1 Arkema : pas de changement au sommet du classement Reuters • 18/10/2020 à 15:00









D1 Arkema : pas de changement au sommet du classement par Florian Burgaud (iDalgo) Ce week-end, avant la trêve internationale, la logique a été respectée dans le Championnat de France féminin de football de première division, la D1 Arkema. Vendredi soir, les Lyonnaises, avec un but d'Amandine Henry, non sélectionnée en équipe de France par Corinne Diacre, se sont imposées 4-0 face à Guingamp mettent la pression sur les épaules des Montpelliéraines et des Parisiennes. Ces deux équipes, en battant Reims 1-0 et Soyaux 3-0 à l'extérieur, ont tenu le choc et le classement reste inchangé après six journées : l'OL mène la danse deux unités devant le PSG et cinq devant le MHSC. Reprise de la D1 Arkema dans deux semaines avec un alléchant Montpellier/Lyon.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.