D1 Arkema : nouvelle formule, nouveaux frissons

Spoiler : une future championne de France est sûrement sur cette photo.

Moins d’un mois s’est écoulé depuis la fin d’une Coupe du monde frustrante pour les Bleues. Dans leurs équipes de D1, elles repartent au charbon pour une saison au format inédit : voici la notice de la saison 2023-2024.

Ce vendredi soir, la première division féminine entame sa nouvelle ère, celle d’un format inédit qui a pour but d’attirer les diffuseurs, donc de l’argent, soit des moyens pour le championnat. Fini la saison classique qui sacre le plus régulier, place au système de play-off, un mécanisme sorti tout droit du cerveau de Jean-Michel Aulas et validé par le comex de la FFF. À l’issue des 22 journées de saison régulière, le premier affrontera le quatrième, tandis que le deuxième défiera le troisième. Les deux vainqueurs seront qualifiés pour la finale du championnat de France, les vaincus tenteront d’arracher cette médaille en chocolat pas uniquement symbolique : elle permettra, comme les deux places de finaliste, de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Avant de dévorer le match entre le HAC et l’OL de ce vendredi soir (21h sur Canal+), une petite mise à jour s’impose.

Ces équipes qui vont lutter pour le « final 4 »

Deux places sont déjà promises à l’Olympique lyonnais et au Paris Saint-Germain, les deux autres risquent de se jouer entre trois équipes de niveau équivalent qui se sont tiré la bourre la saison dernière. Le Paris FC, fort de son exploit face à Arsenal (demi-finaliste de la dernière C1) qui lui a permis d’entrevoir les barrages de la Ligue des champions, semble prendre une longueur d’avance sur Montpellier et Fleury. Attention toutefois, si Ligue des champions il y a, que cela ne joue pas des tours aux Franciliennes.…

Par Clément Barbier pour SOFOOT.com