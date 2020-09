Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client D1 Arkema : Montpellier et Bordeaux ralentis d'entrée Reuters • 05/09/2020 à 16:49









D1 Arkema : Montpellier et Bordeaux ralentis d'entrée par Florian Burgaud (iDalgo) Ce samedi après-midi, la saison 2020/2021 du championnat de France de football féminin, la D1 Arkema, a débuté avec des surprises. Les Bordelaises, qui ont effectué un recrutement très ambitieux lors de l'intersaison, ont concédé le match nul 4-4 à Reims alors qu'elles menaient 4-1 à la 62e minute grâce à des doublés de ses serials buteuses Katja Snoeijs et Khadija Shaw. Mais, ensuite, la belle mécanique s'est enrayée et les Rémoises sont revenues à hauteurs dans le temps additionnel sur un penalty transformé par Melissa Herrera Monge. Pour Montpellier, quatrième la saison passée, c'est également un match nul avec un 0-0 décroché sur la pelouse de Fleury. Par ailleurs, Soyaux s'impose 2-1 contre Dijon et Le Havre écrase Issy-les-Moulineaux 4-0 pour prendre la tête du classement.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.