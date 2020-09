Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client D1 Arkéma : Lyon s'impose face à Bordeaux Reuters • 27/09/2020 à 23:07









D1 Arkéma : Lyon s'impose face à Bordeaux par Pierre Sarniguet (iDalgo) Pour leur troisième match de la saison, les championnes d'Europe en titre se sont imposées 2/1 face à Bordeaux. Grâce à Carpenter et Le Sommer, les filles de Jean-Luc Vasseur confirment leur bon début de championnat avec un troisième succès de rang en autant de rencontres disputées. Ceci leur permet d'être leader du championnat devant leurs rivales Parisiennes. Ces dernières avaient fait le boulot pour l'ouverture de cette journée en s'imposant 4/0 face à Reims sur des buts de Diani, Nadim et Bruun.

