D1 Arkema : Lyon conserve deux points d'avance sur le PSG et Montpellier par Florian Burgaud (iDalgo) Statu-quo au sommet de la D1 Arkema, le Championnat de France féminin de première division ! Les trois équipes phares se sont effectivement imposés ce week-end. Tout d'abord, les championnes d'Europe lyonnaises ont gagné 3-0 sur la pelouse de Fleury vendredi soir. Pourtant, la situation a mis du temps à se décanter puisque Melvine Malard (69e), Wendie Renard (79e) et Nikita Parris (85e) n'ont fait trembler les filets adverses qu'en fin de partie. Ensuite, ce samedi, Montpellier, mené par le Paris FC, a retourné la situation dans les ultimes minutes par Mary Fowler (79e) et Lena Petermann (90e). Enfin, ce dimanche après-midi, le PSG s'est assuré une victoire facile 3-0 sur la pelouse de Dijon. Des résultats qui donnent donc à l'OL deux points d'avance sur ses concurrents.

