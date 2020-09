Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client D1 Arkema : le PSG perd déjà des points Reuters • 13/09/2020 à 16:15









D1 Arkema : le PSG perd déjà des points par Florian Burgaud (iDalgo) Le Paris Saint-Germain, demi-finaliste de la Ligue des Champions il y a quelques semaines, cherche, chaque année, à challenger les stars de l'Olympique Lyonnais en Championnat de France. Si, chaque année, les joueuses franciliennes se rapprochent des Fenottes, elles se sont prises les pieds dans le tapis ce dimanche midi pour le compte de la deuxième journée de D1 Arkema. Elles ont effectivement perdu deux points sur la pelouse d"ambitieuses bordelaises. En ramenant un 0-0 de Gironde, les Parisiennes se retrouvent déjà à deux unités de l'OL, qui avait battu Reims 3-0 vendredi soir. Justement, après la trêve internationale, le PSG affrontera... Reims et l'OL... Bordeaux !

