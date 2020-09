Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client D1 Arkema : L'Olympique Lyonnais répond à Paris Reuters • 06/09/2020 à 19:54









D1 Arkema : L'Olympique Lyonnais répond à Paris par Adonis Vesin (iDalgo) Face au Paris FC, Lyon a galéré en première mi-temps. Avant de dérouler dans le deuxième acte, avec deux penalties et deux corners (4-0). Les championnes d'Europe ont fait craquer pour la première fois la défense parisienne à la 55e minute. Greboval est surprise par un dribble de Delphine Cascarino et concède un penalty. Wendie Renard ouvre le score d'un contre-pied parfait sur Honegger (1-0, 55e). Kumagai signe ensuite un doublé sur deux corners sur le tête de Renard mal dégagés par la défense francilienne (68e, 86e). Entre temps, Le Sommer avait creusé l'écart sur un penalty provoqué par Carpenter (3-0, 76e). Lyon s'impose 4-0 mais Renard aurait même dû marquer un doublé (71e), refusé pour un hors-jeu inexistant.

