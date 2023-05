D1 Arkema : l’OL vient à bout de Paris et est sacré pour la seizième fois

Le Parc des Princes a eu droit à un match d'anthologie, au moment de déterminer les championnes de D1 Arkema. Après 90 minutes de haute volée, c'est finalement Lyon qui s'impose et remporte un seizième titre qui vient achever une saison où la lutte pour la victoire finale a été serrée pendant 21 journées.

Paris Saint-Germain 0-1 Olympique lyonnais

But : Bruun (88 e ) pour les Fenottes

Dans un Parc des Princes loin de son affluence record et chauffé à blanc, le Paris Saint-Germain et l’Olympique lyonnais disputaient le match du titre porte d’Auteuil. Avec, au bout, une victoire et le trophée pour l’OL. Les encouragements du CUP, revenu dans les tribunes du Parc, n’y ont rien changé : les Parisiennes s’inclinent, et doivent laisser la coupe aux adversaires qui la croquent pour la seizième fois de leur histoire.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com