Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client D1 Arkema : l'OL et le PSG distancent Montpellier Reuters • 01/11/2020 à 17:54









D1 Arkema : l'OL et le PSG distancent Montpellier par Florian Burgaud (iDalgo) Ce week-end, la septième journée de D1 Arkema, le Championnat de France féminin de première division de football, avait lieu avec, comme point d'orgue, le choc opposant Montpellier et Lyon vendredi soir. Comme souvent lors des grosses affiches, les Fenottes ont rapidement pris la mesure de leurs adversaires pour s'imposer 5-0 avec des buts de Dzenifer Marozsan, Amandine Henry, Eugénie Le Sommer, Sara Björk Gunnarsdottir et Kadeisha Buchanan. De leur côté, les Parisiennes s'imposent facilement 4-0 devant Fleury-les-Aubrais avec, notamment, un doublé de Marie-Antoinette Katoto. Au classement, l'écart est fait puisque l'OL mène deux points devant le PSG tandis que le MHSC est repoussé à huit unités. La semaine prochaine, Lyon reçoit Soyaux et Paris se déplace à Issy-les-Moulineaux.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.