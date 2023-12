D1 Arkema : des incidents autour des arbitres lors de Fleury-Le Havre

Le football masculin donne le mauvais exemple.

La rencontre de D1 Arkema entre Fleury et Le Havre vendredi dernier a été entachée par de mauvaises images après le coup de sifflet final. Le trio arbitral de la rencontre aurait en effet été pris à partie par plusieurs membres du staff de Fleury, d’après les informations du média Footeuses . On y évoque ainsi des « propos virulents » prononcés à l’encontre de l’arbitre centrale, Maïka Vandertischel, et de ses adjointes, tandis que le staff du club de l’Essonne parle « d’un échange » , et ce alors que son entraîneur principal, Fabrice Abriel, a reçu un carton jaune au cours de cette séquence.…

CD pour SOFOOT.com