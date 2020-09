D'où sort Illan Meslier, le gardien du Leeds de Bielsa ?

Encore peu connu en France, Illan Meslier est pourtant aujourd'hui titulaire dans les cages du Leeds United de Marcelo Bielsa, à vingt ans. Parti de sa Bretagne natale en fin d'année dernière pour tenter sa chance dans la Grande, en Championship, l'ancien Lorientais a surpris son monde et est en passe de confirmer qu'il fait partie des meilleurs gardiens français de sa génération.

Oui messieurs-dames, Kepa reste un excellent gardien

Pour trouver des joueurs qui lui ressemblaient, au moins pour sa grande taille, Illan Meslier, quatorze ans à l'époque, avait déjà la tête tournée vers l'Angleterre. Jamais rassasié de foot, il concluait le plus souvent ses soirées d'été par une partie improvisée entre potes. Pour le repérer, en revanche, inutile de chercher dans les buts. Prenez le plus grand, en pointe., se souvient Junior Burban, ancien camarade de classe, aujourd'hui prêté à l'AS Saint-Priest (N2) par Lorient.Peut-être une manière de renouer avec ses premières années à l'ES Merlevenez, le club de sa commune d'origine, située à une vingtaine de minutes en voiture de Lorient.Arrivé au club à l'âge de six ans, Illan Meslier se distingue très jeune par un physique déjà hors normes. Son premier entraîneur, Loïc Hado se souvient :(Rires.). Malgré ses qualités, le jeune joueur arrive finalement dans les buts un peu par hasard, pour pallier l'absence du gardien à l'occasion d'un tournoi. Il ne quittera plus les cages, poussé à s'y installer par un de ses encadrants, lui-même ancien gardien., se remémore Hado. Le jeune joueur progresse, à tel point qu'il tape dans l'œil du responsable de l'école de foot des Merlus, à l'occasion d'un tournoi de détection où l'ES Merlevenez rencontre le FC Lorient. En dépit de la défaite 8-3 de son club, Meslier sort du lot, se voit ensuite proposer un essai avec les équipes de jeunes et répond, déjà, aux attentes. À dix ans, il traverse le Blavet et rejoint le FC Lorient.