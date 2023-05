D'ex-ministres de la Culture critiquent la politique culturelle de Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes

"Une mesure brutale et injustifiée": quatre ex-ministres de la Culture et de grands noms du théâtre dénoncent dans une tribune la décision de la région Auvergne-Rhône-Alpes de retirer sa subvention au Théâtre Nouvelle Génération de Lyon et critiquent plus largement la politique culturelle de son président Laurent Wauquiez (LR).

Publiée jeudi soir sur le site du journal Le Monde, cette tribune est signée par quelque 200 personnalités, dont les anciens ministres de la Culture Roselyne Bachelot, Jean-Jacques Aillagon, Aurélie Filipetti et Philippe Douste-Blazy.

Parmi les autres signataires figurent Ariane Mnouchkine, fondatrice du Théâtre du Soleil, Tiago Rodrigues, actuel directeur du Festival d'Avignon, ou encore Wajdi Mouawad, directeur du théâtre national La Colline à Paris.

Elle fait suite à la décision de la région Auvergne-Rhône-Alpes de retirer sa subvention (149.000 euros) au Théâtre Nouvelle Génération (TNG), centre dramatique national de Lyon.

Ce retrait est intervenu après que son directeur, Joris Mathieu, a accusé Laurent Wauquiez de se livrer "à une entreprise délibérée de déstabilisation du fonctionnement d'institutions publiques culturelles" dans une récente tribune publiée sur le site du syndicat Syndeac.

Les signataires du texte diffusé par Le Monde voient dans la décision de la région "une mesure punitive qui attaque la liberté d'expression d'un représentant syndical" et "un dangereux précédent".

"Nous refusons cette volonté d'intimidation, qui vise à affaiblir une maison de création et à faire taire un de nos représentants", poursuivent-ils, appelant à "la mobilisation des autres partenaires publics du TNG".

"Il ne faudrait pas que l'attaque contre le TNG soit l'arbre qui cache la forêt. De nombreux lieux de culture et d'art ont été victimes, en 2022, des mesures brutales de la région, à travers des coupes budgétaires drastiques et arbitraires. D'autres seront frappés en 2023, ce qui viendra fragiliser encore davantage le milieu culturel et artistique d'Auvergne-Rhône-Alpes", écrivent-ils.

La région avait défendu fin avril sa politique culturelle dite de "rééquilibrage" au profit des "territoires", en privilégiant les festivals, avec "plus de 120 hausses de subventions" en 2023 pour une enveloppe totale d'environ 3,3 millions.