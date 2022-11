Czesław Michniewicz, le Mourinho polonais dans la tempête

Sélectionneur de la Pologne, Czesław Michniewicz est particulièrement critiqué depuis la prestation insipide de son équipe face au Mexique, mardi (0-0). Pas de quoi, cependant, déstabiliser le "Mourinho polonais", qui n'est pas du genre à ménager la presse et dont le nom continue d'être associé à une sombre affaire de matchs truqués.

Pologne Arabie saoudite le 26/11/2022 à 14:00 Coupe du monde 2022 Diffusion sur

Figure locale et coiffeur sulfureux

Quel a été, jusqu'à présent, le match du Mondial 2022 le plus pénible à regarder ? La réponse ne vient pas spontanément, puisque plusieurs affiches peuvent prétendre à cette étiquette guère valorisante. Parmi elles, impossible d'ignorer le Mexique-Pologne (0-0) disputé mardi dernier. Et cela tient moins à la prestation des Mexicains, volontaires, mais maladroits, qu'à l'indigence de la copie rendue par les Polonais. Positionnés en bloc bas, less'en sont tenus à une tactique minimaliste au possible, se contentant la plupart du temps d'envoyer de longs ballons sur Robert Lewandowski, terriblement isolé., a avoué Lewy àCe style, c'est celui prôné depuis de longues années par Czesław Michniewicz, et qui lui a d'ailleurs valu un surnom plus que jamais d'actualité : leRetour en arrière. Le 29 décembre 2021, Paulo Sousa abandonne le… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com