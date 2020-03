Cyril Jamet : "J'ai laissé parler mon cœur sur le but de Sotoca"

Huis clos oblige, la rencontre entre le Racing Club de Lens et l'US Orléans sonnait creux dans un stade Bollaert orphelin de ses valeureux supporters. Heureusement, le speaker des Sang et Or a offert un superbe moment de rigolade à tous les téléspectateurs grâce à ses talents d'ambianceur. Entretien avec un passionné.

C'était ma toute première fois dans un stade complètement vide. Dans un stade comme Bollaert, tu ressens une grande tristesse en tant que speaker. Voir la Marek vide, ça fait un choc. Personnellement, je me sentais seul au monde. Tous les speakers prennent leur pied avec l'ambiance, et là, il n'y avait rien. Moi, je suis animateur radio chez Horizon à Béthune, donc je suis aussi habitué à des plateaux. Mais là vraiment, c'était spécial. Au total, on devait être une cinquantaine de personnes à observer le match, dont plus de la moitié était de la presse. Malgré cela, j'ai essayé de faire mon travail du mieux possible, et Lens en ressort avec trois points supplémentaires, donc c'est cool.Ce n'est absolument pas prémédité. Sur le coup, je n'y pense pas une seule seconde, mais on va dire que je suis un speaker qui ne cache pas sa joie dans les moments chauds !Au moment où il y a ce penalty, il y a une réelle pression, car ce match était très important pour Lens. Il nous fallait ces trois points, mais on savait que ça allait être délicat étant donné l'atmosphère particulière de la rencontre. Quand Sotoca marque, c'est l'explosion ! En une fraction de seconde, je me dis : "" Bah j'y vais, je m'en fous. J'ai laissé parler mon cœur. Je me suis dit que c'était un bon clin d'œil pour les supporters qui auraient aimé être là pour célébrer ce but avec moi. Pour l'anecdote, je savais qu'il y avait aussi une poignée de supporters sur le parking. Au moment du but, j'entends même des klaxons. À la base, tout cela est vraiment venu naturellement.