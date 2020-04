Cyril Dumoulin : "Les sportifs ne sont pas coincés dans une bulle"

Ces derniers jours, le téléphone du handballeur Cyril Dumoulin n'a cessé de sonner. Au bout du fil : des centaines de sportifs de haut niveau, dont un paquet de footballeurs, prêts à mouiller le maillot en mettant aux enchères des objets de valeur. Le but ? Se mobiliser pour récolter des fonds pour les établissements hospitaliers. Et après un élan de solidarité long d'un mois, le gardien international du HBC Nantes aux 81 capes en équipe de France se pose quelques minutes pour revenir sur cette expérience humaine, bien que virtuelle.

" Les joueurs du PSG ne pouvaient pas nous blairer "

On est en train de finaliser le pointage, mais on aurait déjà dépassé les 300 000 euros, avec un tiers des dons sur la dernière journée. C'est imprévisible, inattendu et grandiose en même temps. Plus les jours avançaient, plus on revoyait nos ambitions à la hausse. Au début du week-end, j'étais comme un fou de voir qu'on allait passer la barre des 200 000. Mais après un mois d'activité, il a fallu mettre un terme aux enchères parce qu'il faut maintenant concrétiser ça : récupérer l'argent, le transférer, s'assurer que les différents lots arrivent à la bonne adresse... Jusqu'ici, on était sur des promesses de dons. Aujourd'hui, la mission est de faire en sorte que tout cet engouement ne reste pas au stade des belles paroles.Non, puisque les sportifs qui se sont engagés viennent d'un peu partout en France, je ne pouvais pas diriger l'argent uniquement vers Nantes. Elle sera distribuée sur l'ensemble du territoire.Oui, ça a été un gros succès puisqu'ils sont partis à plus de 2000 euros. Une belle surprise pour la dernière journée, le genre de lot "locomotive" qui permet