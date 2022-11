Cyril Domanico : "Les Russes sont venus faire cette démonstration de force"

Le 11 juin 2016, quelques centaines de supporters russes déferlaient sur le Vieux-Port de Marseille pour y attaquer leurs homologues anglais, en marge d'un match de l'Euro au Vélodrome. Six ans plus tard, le réalisateur marseillais Cyril Domanico sort un documentaire qui revient sur la bataille de Marseille, et surtout sur ce qui a suivi.

"L'enquête a duré cinq ans. Et ça continue encore puisque malheureusement, le supporter britannique est handicapé à vie "



Ce documentaire, c'est l'occasion de prendre le sport comme point de départ, et de raconter autre chose. Là, on montre que derrière, il y avait de la politique, une enquête policière. Et je suis marseillais, donc ça m'a touché de voir ma ville dans cet état. Je suivais les Bleus pour Canal+ et j'étais à distance quand les événements se sont passés . C'est via Twiter que je comprends qu'il se passe un truc inhabituel. J'appelle des collègues sur place, et je comprends vite que la réalité des évènements diffère de ce qu'on voit dans les médias, qui parlent d'affrontements un peu simples entre supporters. Il y avait quand même une tentative préméditée d'attaquer les Anglais de la part des Russes.Ce qui m'intéressait, c'était de déterrer cette histoire oubliée pour raconter que, en dehors de l'intérêt médiatique, il s'est passé plein de choses. L'enquête a duré cinq ans . Et ça continue encore puisque malheureusement, le supporter britannique est handicapé à vie . Il y a des gens qui ont été à peu près identifiés et qui sont toujours dans la nature et des responsables qui ne seront jamais arrêtés. L'histoire ne s'est jamais fermée .