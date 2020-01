Cyril Collon : « La tech africaine transforme les économies du continent »

C'est un décryptage en profondeur de la tech africaine que propose Cyril Collon dans cet entretien. À la tête, avec le Sénégalais Tidjane Dème, du cabinet Partech Africa, qui vient de publier pour la 2e année consécutive le rapport annuel sur la situation du capital-investissement dans la tech africaine, il explique tout le cheminement qui a mené à la levée, en 2019, de près de 2 milliards de dollars US au profit de start-up africaines mais aussi toute la réalité économique à appréhender derrière ce chiffre.Lire aussi Tech africaine : levée record de 2 milliards de dollars US en 2019Le Point Afrique : 2 milliards de dollars levés par les start-up africaines en 2019, c'est à la fois le double des fonds levés en 2018 mais également deux fois plus que vos propres estimations pour 2020 réalisées il y a 5 ans. Quelles sont les causes fondamentales de cette soudaine accélération ? Observe-t-on aujourd'hui des tendances nouvelles qui n'étaient pas anticipées auparavant ?Cyril Collon : La vraie confirmation, c'est que l'accélération est beaucoup plus rapide et à tous les niveaux. Nous avons clairement un deal flow qui se construit de façon de plus en plus probante, avec des entreprises capables de s'exposer de façon très cohérente sur leurs marchés locaux et panafricains, ce qui attire notamment les fonds de croissance. Il y a clairement deux tendances de fond : une accélération verticale de de la tech africaine, c'est-à-dire,...