Cyril Benzaquen, boxeur bac + 5

Quadruple champion du monde de kickboxing, le Français remet sa ceinture en jeu, jeudi 12 décembre, au Cirque Phénix à Paris, au cours d'une soirée qu'il organise

Cyril Benzaquen est un homme occupé. Il arrive en scooter au Maccabi, un club d'arts martiaux situé à deux pas de la place de la République, à Paris. Il est trempé par la pluie et s'excuse trois fois de n'avoir confirmé la rencontre que la veille au soir. En ce moment, il carbure à une séance de musculation, deux entraînements et un footing quotidiens. Sept jours sur sept. Plus ses rendez-vous professionnels.

Le 12 décembre, le boxeur français, qui vient de fêter ses 30 ans, défendra pour la quatrième fois son titre de champion du monde de kickboxing, un sport de combat pieds-poings. Il affrontera le Grec Vaggelis Tzortis dans la catégorie des moins de 81 kg (mi-lourds) au Cirque Phénix, dans le 12e arrondissement de la capitale. Une soirée dont il est à la fois la tête d'affiche et... le producteur.

La plupart du temps, la valeur d'un combattant se mesure à ses performances sur un ring. En l'occurrence, 53 victoires, 11 défaites et 3 nuls en 67 combats. Mais Cyril Benzaquen a ajouté une ligne à son CV : il est également diplômé d'un master en marketing et entrepreneuriat à l'université Paris-Dauphine. « C'est le boxeur qui est devenu étudiant, pas l'inverse, dit-il. Avant de découvrir cet univers, je n'étais pas très sérieux. »

« La boxe m'a donné un cadre de vie »

Issu d'un milieu favorisé - sa mère est médecin, son père travaille dans l'informatique -, le champion bac + 5 est né et a passé toute sa vie à Clamart (Hauts-de-Seine). En surpoids jusqu'à ses 12 ans, il s'essaye à différentes activités (judo, rugby, tennis), sans conviction. L'école ne l'intéresse pas beaucoup plus.

