Cyclone Belna : Mayotte placée en alerte rouge

C'était attendu : Mayotte va être placée en alerte rouge à partir de 16 heures (14h heure de Paris) ce dimanche en raison du cyclone Belna attendu dans la soirée, a annoncé la préfecture.« Le passage au plus près des côtés mahoraises est prévu entre 19 heures et 20 heures, à environ 80 km à l'Est de Petite-Terre, avec une marge d'erreur de 20 km », précisent les services de l'Etat, #AlerteRouge: le Préfet a annoncé que le cyclone #Belna passera à proximité de #Mayotte ce soir.A partir 16h, les mesures de confinement seront mises en place et les forces de secours procèdent à des évacuations.null Soyez TRES vigilants, tenez-vous INFORMES.Consignes null pic.twitter.com/vRclWLRQIC-- Préfet de Mayotte (@Prefet976) 8 décembre 2019Des rafales atteignant 150 voire 200 km/h sont notamment attendues, ainsi que de fortes précipitations. D'importants dégâts sont à craindre. La préfecture appelle d'ailleurs les habitants à se mettre à l'abri et « ne sortir en aucun cas ».Une liste d'hébergements d'urgence a été diffusée et le recteur de l'académie de Mayotte a demandé aux collèges et lycées de se préparer à accueillir « les populations en danger ».Les habitants appelés à la précaution samediSamedi, les autorités avaient déjà demandé à la population de prendre ses précautions. « Préparez vos derniers achats pour constituer votre réserve d'eau, de nourriture et votre kit d'urgence », avait indiqué la préfecture.Des dizaines de pompiers et de membres de la sécurité civile sont arrivés samedi sur l'île en renfort, en provenance de la Réunion et de l'hexagone.Le dernier cyclone passé à Mayotte remonte au 12 avril 1984, et il avait causé la mort d'un habitant. Le #cyclone #BELNA s'apprête à frapper #Mayotte ce dimanche avec des pluies torrentielles et des vents à près de 150 km/h. Le dernier cyclone à être passé à Mayotte remonte au 12 avril 1984. Nommé #KAMISSI, ce ...