Cyclone à Mayotte: le bilan s'alourdit à 39 morts

Vue du village de Vahibé, en périphérie de Mamoudzou, à Mayotte, le 24 décembre 2024 ( AFP / PATRICK MEINHARDT )

Le bilan humain du cyclone Chido à Mayotte s'élève désormais à 39 morts, selon un nouveau décompte publié mardi par le préfet de Mayotte dans un communiqué.

Celui-ci ne reprécise pas le nombre total de blessés recensés après le passage du cyclone qui a dévasté il y a plus de 10 jours cet archipel français de l'océan Indien, précisant seulement que "la mission d'identification des victimes du cyclone poursuit son travail, en lien avec les maires et les associations de Mayotte".

Un dernier bilan provisoire faisait état de quelque 2.500 blessés.

Installé dans un stade dans l'est de Mamoudzou, un hôpital de campagne équipé d'une maternité et de deux blocs opératoires a ouvert ses portes tôt mardi matin, conçu pour pouvoir recevoir 100 personnes par jour en consultation et assurer 30 hospitalisations.

Le cyclone le plus dévastateur qu'ait connu Mayotte depuis 90 ans a causé le 14 décembre des dommages colossaux dans le département le plus pauvre de France, où les secours sont depuis à pied d'œuvre pour rétablir les services essentiels comme l'eau, l'électricité et les réseaux de communications.

Concernant l'eau, "ce sont désormais 100.000 litres (...) qui sont distribués par jour", précise le préfet dans son communiqué.

Quant aux carburants, dont les quantités étaient jusque-là limitées à 30 litres par voiture en station service, les restrictions ont été levées. Celle concernant le "remplissage d'un jerrican par personne est maintenue" cependant, précise le communiqué.

Le pont aérien mis en place entre Mayotte, La Réunion et l'Hexagone permet la livraison par ailleurs de plus de 100 tonnes de matériel par jour dans l'archipel de l'océan Indien.