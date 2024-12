Cyclone à Mayotte: Bayrou participera à une réunion de crise samedi soir

Les dégâts causés à la tour de contrôle de l'aéroport Marcel-Henry de Mayotte, quelques heures après que le passage du cyclone Chido - photographie prise et publiée par la Direction générale de l'aviation civile le 14 décembre 2024 ( DGAC / Handout )

Le Premier ministre François Bayrou participera samedi soir à une réunion interministérielle de crise qu'il a convoquée avec le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau, sur la situation à Mayotte dévastée par le cyclone tropical Chido, a indiqué Matignon.

"Face à la gravité de la situation à Mayotte, le Premier ministre a décidé, en lien avec le ministre de l'Interieur, la convocation du centre interministériel de crise qui se tiendra ce soir à 19H00", a souligné Matignon.

"L'heure est à l'urgence", a déclaré sur X le président Emmanuel Macron, assurant que "tout le pays" était aux côtés des Mahorais.

Plusieurs personnalités politiques ont également exprimé leur solidarité avec les victimes du cyclone, qui a provoqué la mort d'au moins deux personnes.

"La solidarité nationale doit être exemplaire pour nos compatriotes mahorais dont certains ont tout perdu", a écrit sur X Marine Le Pen, la présidente des députés RN.

Le patron des députés LR, Laurent Wauquiez, a également appelé à la solidarité nationale: "Je pense aujourd’hui à tous nos compatriotes mahorais et plus particulièrement à ceux qui ont tout perdu dans ces intempéries", a-t-il écrit.

Le chef de file des Insoumis Jean-Luc Mélenchon a, quant à lui, fustigé un "pouvoir méprisant et incapable, occupé par son nombril, (qui) n'a rien prévu ni organisé", provoquant l'ire de la députée de Mayotte Estelle Youssouffa, membre du groupe Liot.

"Comme si un cyclone n'est pas suffisant, Mayotte doit aussi subir l'hypocrisie de Jean-Luc Mélenchon et LFI qui s'étaient opposés à la destruction des bidonvilles qui sont aujourd'hui des cimetières", a dénoncé l'élue.

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a assuré sur X que les services de l'Etat étaient "totalement mobilisés". "D’ores et déjà 110 militaires de la sécurité civile et sapeurs-pompiers ont été envoyés et sont sur place. Un deuxième envoi se fera demain (dimanche) avec 140 personnels supplémentaires", a-t-il détaillé.