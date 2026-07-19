Cyclisme-Vingegaard abandonne le Tour de France après une fracture de la clavicule droite

(Actualisé avec déclarations)

par Vincent Daheron

Le Danois Jonas Vingegaard, double vainqueur du Tour de France, a abandonné dimanche la 113e édition de la Grande boucle, victime d'une fracture de la clavicule droite lors une chute pendant la 15e étape.

Le coureur de l'équipe Visma-Lease a bike, deuxième du classement général au départ de l'étape, a chuté dans un virage à droite en descente à un peu plus de 20 km de l'arrivée au plateau de Solaison (Haute-Savoie).

Jonas Vingegaard, âgé de 29 ans, a visiblement heurté le trottoir pendant sa chute. Il est ensuite monté dans l'ambulance de l'organisation, l'épaule droite en écharpe.

"En raison de la gravité de la fracture de la clavicule, une intervention chirurgicale a été recommandée et sera réalisée dans les prochains jours", a déclaré son équipe Visma-Lease a bike dans un communiqué.

"Il souffrait sur le moment et c'était clair assez rapidement qu'il ne pourrait pas continuer", avait auparavant réagi son directeur sportif Marc Reef.

Le Scandinave, qui a subi la nuit dernière un contrôle antidopage inopiné, n'avait jamais abandonné sur un grand tour. Il participait cette année à son sixième Tour de France.

"Je suis vraiment, vraiment déçu et triste qu'il rentre à la maison. Le Tour ne sera pas le même sans lui. J'espère qu'il pourra bien se remettre", a déclaré Tadej Pogacar en conférence de presse.

Le premier maillot jaune de cette 113e édition avait déjà subi une grave chute en avril 2024 lors du Tour du Pays basque.

Son coéquipier Sepp Kuss et le Mexicain Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) sont également tombés mais sont repartis.

L'abandon de Jonas Vingegaard rebat les cartes au classement général. Le Belge Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-hansgrohe), vainqueur du jour, a pris la deuxième place derrière Tadej Pogacar tandis qu'Isaac del Toro grimpe sur la troisième marche du podium.

(Reportage de Vincent Daheron à Vougy)