Cyclisme/Tour de France-Waerenskjold décroche au sprint son premier succès sur la Grande boucle

(Actualisé avec reclassement de Philipsen)

par Vincent Daheron

Soren Waerenskjold (Uno-X Mobility) a signé mercredi sa première victoire sur le Tour de France en surprenant les meilleurs sprinteurs du peloton, à Nevers (Nièvre), lors de la 11e étape, tandis que le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) conserve le maillot jaune de leader du classement général.

Déjà deuxième à Bordeaux (Gironde) la semaine dernière, le Norvégien de 26 ans a réalisé un sprint long pour devancer le Néerlandais Olav Kooij (Decathlon CMA CGM) et le Belge Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech). Ce dernier, toujours en quête d'une victoire sur cette édition, a été un temps déclassé avant que la décision ne soit annulée 50 minutes plus tard.

Soren Waerenskjold a surgi de la droite de la chaussée pour prendre la roue de Cees Bol (Decathlon CMA CGM), qui avait pris quelques mètres d'avance sur le peloton, avant de le dépasser.

Il a résisté jusqu'au passage de la ligne pour offrir un deuxième succès à son équipe sur le Tour de France après celui obtenu l'an passé par Jonas Abrahamsen, également sur la 11e étape.

"Je pensais être trop loin mais ça s'est ouvert sur le côté droit de manière inhabituelle. C'est incroyable", a-t-il réagi. "Ça signifie énormément. C'est ma plus grande victoire jusqu'ici."

Quatre coureurs étaient parvenus à s'échapper en début de course : le Danois Anthon Charmig (Uno-X Mobility), le Portugais Neilson Oliveira (Movistar) ainsi que les Français Mathis Le Berre (TotalEnergies) et Julian Alaphilippe (Tudor).

Ce dernier, particulièrement discret depuis le départ, a confirmé qu'il vivait un Tour de France compliqué puisqu'il n'a pas tenu le rythme imposé par ses trois compagnons d'échappée dans la côte de Billy-Chevannes (1,4 km à 5% de pente moyenne), à 38 km de l'arrivée.

RECORD DE VITESSE MOYENNE

Les trois derniers fuyards ont donné du fil à retordre aux équipes de sprinteurs, qui ne voulaient surtout pas manquer l'avant-dernière journée qui leur est promise d'ici l'arrivée à Paris.

Malgré une belle résistance, ils ont été repris à 6 km de la ligne.

Les trains de sprinteurs ont ensuite mis du temps à se mettre en route avant un dernier kilomètre assez désorganisé, dont a profité Soren Waerenskjold pour enregistrer sa première victoire sur un grand tour.

Le vainqueur du Omloop Nieuwsblad 2025 avait déjà pris de belles places d'honneur lors du Tour de l'an passé, avec une troisième et une quatrième place. Il avait ensuite abandonné lors de la dixième étape.

Sa victoire est d'autant plus symbolique qu'il avait terminé dernier la veille, au Lioran (Cantal), après avoir chuté un peu plus tôt dans l'étape. "Je l'ai sentie aujourd'hui, mais ce n'était pas si grave", a-t-il dit en conférence de presse.

Cette 11e étape de 161,3 km au départ de Vichy (Allier) a battu un record, devenant la plus rapide de l'histoire du Tour de France pour une étape en ligne, puisqu'elle a été parcourue à 50,9 km/h de moyenne.

"J'ai senti que c'était rapide. Ce n'était pas une étape très difficile", a dit le quadruple vainqueur du Tour, Tadej Pogacar, devant les journalistes. "C'est sympa de faire partie de l'étape la plus rapide du Tour. La plus grande raison était le vent de dos."

Le Tour de France se poursuit jeudi avec une 12e étape longue de 179,1 km entre le circuit de Nevers Magny-Cours (Nièvre) et Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire).

(Reportage de Vincent Daheron à Nevers)