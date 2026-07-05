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Cyclisme/Tour de France-Pogacar offre la victoire à Isaac del Toro sur la 2e étape
information fournie par Reuters 05/07/2026 à 18:29

(Actualisé avec détails, déclarations)

par Vincent Daheron

Le Mexicain Isaac del Toro (UAE Team Emirates) a décroché dimanche son premier succès sur le Tour de France en remportant à Barcelone la deuxième étape devant son leader Tadej Pogacar, tandis que le Danois Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) conserve son maillot jaune.

Le Slovène, quadruple vainqueur du Tour, a offert la victoire à son jeune coéquipier de 22 ans, présent pour la première fois sur la Grande boucle.

Le deuxième du Tour d'Italie 2025 s'est détaché dans la dernière rampe (700 m à 7% de pente moyenne) d'une étape longue de 168,5 km entre Tarragone et Barcelone. Il a pris quelques longueurs sur ses poursuivants et "Pogi", qui semblait en mesure de pouvoir s'imposer, s'est retourné à plusieurs reprises pour s'assurer qu'aucun adversaire ne priverait la formation émiratie d'un doublé.

Il a alors laissé son équipier s'imposer et les deux hommes ont passé la ligne d'arrivée avec un large sourire.

"On avait un plan pour Tadej (Pogacar) mais l'écart était important donc j'ai été jusqu'au bout", a expliqué le vainqueur du jour.

"Ça signifie énormément pour moi. Je ne réalise pas que je viens de le faire, c'est juste fou. Vous ne pouvez pas imaginer ce que je ressens maintenant, en particulier pour mon pays."

Isaac del Toro est le deuxième Mexicain à s'imposer sur le Tour après les deux succès de Raul Alcala en 1989 et 1990.

Le récent vainqueur du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, le mois dernier, a pourtant dû combler près de deux minutes de retard sur le peloton après un problème mécanique à environ 60 km de l'arrivée jugée sur la colline de Montjuïc. Il a réussi à réintégrer le peloton une dizaine de kilomètres plus loin.

"CONTENT DE CONSERVER LE MAILLOT JAUNE"

À 30 km de l'arrivée, lors de l'entrée sur le circuit final, parcouru à trois reprises, l'équipe UAE Team Emirates-XRG a fait le forcing en tête de peloton, reprenant ainsi Alex Molenaar (Caja Rural-Seguros RGA) et Felix Engelhardt (Jayco AlUla) qui s'étaient échappés en début de journée avec Frank van den Broek (Picnic PostNL).

Alors que tout le monde pensait que Tadej Pogacar passerait à l'attaque, notamment dans la côte du château de Montjuïc (1,6 km à 9,3% de pente moyenne), c'est Isaac del Toro qui en a profité.

Maillot jaune à l'issue de la première étape samedi, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) est arrivé quatrième dimanche et conserve sa tunique de leader au classement général pour six secondes sur Tadej Pogacar.

"Ce n'était pas un jour facile. Ce circuit n'est pas mon terrain favori donc je pense que je peux être content de conserver le maillot jaune", a réagi le double vainqueur du Tour, en 2022 et 2023.

Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-hansgrohe) a terminé troisième du jour et grimpe sur le podium du général, à 15 secondes du Danois.

Le Français Paul Seixas a terminé huitième de l'étape. Le jeune prodige de 19 ans figure à la sixième place du classement général, à 42 secondes de la tête.

Le coureur de l'équipe Decathlon CMA CGM n'a pas vécu une journée évidente, puisqu'il a également connu des problèmes mécaniques à l'approche du circuit final. Il s'est arrêté deux fois pour changer de vélo et a finalement repris sa place dans le peloton juste avant d'entrer sur le circuit, après plus de huit kilomètres de poursuite.

(Reportage de Vincent Daheron à Barcelone, édité par Benjamin Mallet)

Sport
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