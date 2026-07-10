Cyclisme/Tour de France-Merlier triomphe au sprint sur la 7e étape

(Actualisé avec déclarations)

par Vincent Daheron

Le Belge Tim Merlier (Soudal-Quick Step) a décroché vendredi sa quatrième victoire sur le Tour de France en remportant au sprint la septième étape, à Bordeaux (Gironde), devant le Norvégien Soren Waerenskjold (Uno-X Mobility) et l'Érythréen Biniam Girmay (NSN).

"J'ai lancé mon sprint sans savoir si l'arrivée était loin. C'était le chaos pour trouver sa position, mais je l'ai fait grâce à l'équipe", a réagi le sprinteur de 33 ans.

Au lendemain de son coup de force dans le col du Tourmalet, le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) a passé une journée paisible et conserve le maillot jaune de leader du classement général.

"C'était une sorte de journée repos, ou plus facile en tout cas", a-t-il confirmé sur France TV.

Vingt-quatre heures après une étape pyrénéenne qui a usé les corps, l'issue de cette septième étape de 175,1 km, et seulement 850 m de dénivelé positif, au départ d'Hagetmau (Landes) ne faisait aucun doute malgré la chaleur accablante.

Comme deux jours plus tôt, lors de la première étape promise aux sprinteurs, Baptiste Veistroffer (Lotto-Intermarché) s'est de nouveau porté à l'avant, tel un nostalgique de l'échappée publicitaire.

Cette fois-ci, le Français de 26 ans a partagé la route pendant 157 km avec le Tchèque Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA) mais le duo a été repris 18 km avant l'arrivée, sans parvenir à empêcher les sprinteurs de faire ce qu'ils font de mieux.

Emmené par Mathieu van der Poel, son poisson-pilote de luxe, le Belge Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) semblait filer vers son premier bouquet sur ce Tour de France 2026, bien qu'il ait tassé le Colombien Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) sur la droite de la route.

Mais de l'autre côté du quai Louis XVIII, un autre Belge, Tim Merlier, a déboulé pour ravir la 73e victoire de sa carrière, la septième de sa saison. Il s'était imposé deux fois sur la Grande boucle l'an passé et à une reprise en 2021.

"C'est seulement mon troisième Tour de France, et j'ai gagné à chaque participation, ça me rend fier", a-t-il dit.

Mercredi à Pau (Pyrénées-Atlantiques), Tim Merlier avait pris la troisième place, à distance du Néerlandais Olav Kooij (Decathlon CMA CGM, 23e vendredi), alors qu'il avait dû se débrouiller sans trois de ses coéquipiers, pris dans la chute à plus de cinq kilomètres de la ligne d'arrivée.

"Quand il a de la place et qu'il peut y aller, c'est le plus rapide", a loué son directeur sportif Tom Steels, vainqueur, lui aussi, à Bordeaux en 1999.

Les sprinteurs auront une nouvelle occasion de s'exprimer samedi lors de la huitième étape de 180,4 km, en Dordogne, entre Périgueux et Bergerac.

(Reportage de Vincent Daheron à Bordeaux, édité par Benoit Van Overstraeten)