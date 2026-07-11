Cyclisme/Tour de France-La 9e étape raccourcie de 30 km en raison de la canicule-ASO

(Actualisé avec déclarations Prudhomme)

La neuvième étape du Tour de France prévue dimanche entre Malemort et Ussel a été raccourcie de 30 kilomètres en raison de la vigilance rouge canicule en Corrèze, a annoncé samedi l'organisateur Amaury Sport Organisation (ASO).

"En conséquence, il a été décidé que le parcours de la neuvième étape est réduit à 155,5 km, contre 185,5 km initialement prévus", a déclaré ASO dans un communiqué.

Les organisateurs ont également retardé le départ fictif de dix minutes : il sera donné à 13h45 au lieu de 13h35 initialement.

"Cette décision est rendue nécessaire par les conditions météorologiques exceptionnelles", a précisé ASO. "Elle vise à permettre le déroulement de l'épreuve dans des conditions compatibles avec le niveau de vigilance rouge canicule."

Le département de la Corrèze fait partie des 37 départements placés en vigilance rouge canicule par Météo France pour la journée de dimanche.

Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, a parlé d'une mesure de "bon sens".

"Ça ne changera rien à l'aspect sportif, en revanche, ça fera 30 kilomètres de moins pour les coureurs. Ça fait partie des adaptations, on est des organisateurs responsables", a-t-il déclaré, précisant ne pas avoir reçu de demande des coureurs en ce sens.

"C'est clairement une bonne idée", a réagi samedi Tim Merlier, vainqueur des septième et huitième étapes du Tour de France, en conférence de presse.

(Reportage de Vincent Daheron à Bergerac)