Cyclisme/Tour de France-L'Allemand Lipowitz, 5e du général, abandonne après une chute

par Vincent Daheron

THONON-LES-BAINS, Haute-Savoie, 21 juillet (Reuters) - L 'Allemand Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-hansgrohe), cinquième du classement général du Tour de France mardi matin, a abandonné après une chute lors du contre-la-montre de la 16e étape long de 26,1 km entre Évian-les-Bains (Haute-Savoie) et Thonon-les-Bains (Haute-Savoie).

Le troisième du dernier Tour de France, âgé de 25 ans, a chuté dans un virage à droite à un peu plus de six kilomètres de la fin du parcours. Il a mis du temps à se relever, avant d'être pris en charge en se tenant l'épaule.

(Reportage de Vincent Daheron à Thonon-les-Bains, édité par Zhifan Liu)