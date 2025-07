Cyclisme/Tour de France Femmes-Vollering en leader d'une armada FDJ-Suez

L'équipe française FDJ-Suez possède dans ses rangs l'immense favorite du Tour de France Femmes, dont le départ est donné samedi à Vannes (Morbihan), mais aussi deux Tricolores prétendantes aux places d'honneur : Evita Muzic et Juliette Labous.

"Les filles sont super motivées. J'espère qu'on va briller", a déclaré Demi Vollering, vendredi en conférence de presse, interrogée sur la possibilité de remporter l'épreuve au sein d'une équipe tricolore.

Le recrutement l'hiver dernier de Demi Vollering, l'une des meilleures cyclistes actuelles avec notamment le Tour de France 2023 et deux sacres sur le Tour d'Espagne 2024 et 2025, a fait entrer la formation française dans une autre dimension.

Mais en plus de la Néerlandaise de 28 ans, la FDJ-Suez a accueilli Juliette Labous, l'une des Françaises les plus régulières de ces dernières années : quatrième du Tour 2022 et deuxième du Giro 2023.

"Ça veut dire qu'on est une équipe attractive, qui peut attirer les meilleures cyclistes au monde, une équipe qui donne envie", apprécie Stephen Delcourt, manager général de cette équipe fondée en 2006, auprès de Reuters.

Demi Vollering et Juliette Labous forment un trio redoutable avec Evita Muzic, quatrième du Tour 2024 et pur produit de la formation FDJ-Suez.

Avec elles, la FDJ-Suez dispose assurément de l'équipe la plus dense et homogène du plateau de cette quatrième édition du Tour de France Femmes sous sa forme moderne.

"On a un trio qui est très fort et, là où nos adversaires ont peur, c'est qu'elles sont hyper solidaires, je ne peux pas rêver mieux", admet Stephen Delcourt.

En début de saison, Demi Vollering avait levé les bras aux Strade Bianche grâce à un travail remarquable de ses deux équipières. Deux mois plus tard, la Néerlandaise remportait son deuxième Tour d'Espagne tandis que Juliette Labous (5e) et Evita Muzic (10e) terminaient dans le top 10.

"MEILLEURES ENSEMBLE"

Un résultat qu'ambitionne la FDJ-Suez sur le Tour de France, où Demi Vollering sera dans un rôle de leader unique.

"L'objectif est juste de faire gagner Demi et pour ça, on a besoin de l'équipe la plus forte autour d'elle et de jouer sur le surnombre pour prendre le maillot jaune", explique Stephen Delcourt. "Le plus important, c'est de rapporter le maillot jaune chez FDJ-Suez, et notre meilleur atout, c'est Demi."

L'ancienne patineuse de vitesse semble épanouie dans sa nouvelle équipe, alors que des tensions avaient éclaté dans son ancienne formation, la SD Worx-Protime.

"On dirait que ça fait longtemps. On a fait des camps en altitude de deux semaines, ça aide à grandir ensemble. Je sens qu'on est meilleures ensemble", a-t-elle dit vendredi.

"On est toujours motivées pour aller chercher le meilleur résultat possible. Sur la dernière année, j'ai appris à mieux connaître les personnes. On est proches maintenant. Ça aide tellement, en course, à aller au feu pour les autres. J'en suis fière."

Demi Vollering avait terminé deuxième l'an passé, à seulement quatre secondes de la Polonaise Katarzyna Niewiadoma (Canyon/Sram zondacrypto).

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Zhifan Liu)