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Cyclisme/Tour de France Femmes-Marlen Reusser s'impose sur le contre-la-montre et se pare de jaune
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 18:06
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par Zhifan Liu

La Suissesse Marlen Reusser (Movistar) a remporté mardi le contre-la-montre en Côte-d'Or entre Gevrey-Chambertin et Dijon lors de la 4e étape du Tour de France Femmes, s'emparant par la même occasion du maillot jaune, tandis que Pauline Ferrand-Prévot (Visma Lease a Bike) a perdu du temps sur les autres favorites au classement général.

Maillot arc-en-ciel de championne du monde de la discipline, Marlen Reusser, également championne d'Europe en titre, n’a laissé aucune chance à ses rivales, bouclant les 21 kilomètres du parcours en 27 minutes et 30 secondes, reléguant les Néerlandaises Lieke Nooijen (Visma Lease a Bike) et Demi Vollering (FDJ United-Suez) à respectivement 4 et 18 secondes.

Spécialiste du chrono, la coureuse de 34 ans frappe un grand coup au classement général avant des échéances qui devraient, sur le papier, moins correspondre à ses qualités.

Héroïne de l'étape de lundi qu’elle a remportée après une échappée en solitaire, la maillot jaune Sigrid Haugset (Uno-X Mobility) n’a pu garder son bien.

Pauline Ferrand-Prévot, la tenante du titre, a quant à elle été reléguée à 2'13" de la vainqueure du jour et fait la mauvaise opération du jour.

(Reportage par Zhifan Liu)

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