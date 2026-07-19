Cyclisme/Tour de France-Evenepoel nouveau dauphin de Pogacar après sa victoire sur la 15e étape et l'abandon de Vingegaard

(Actualisé tout du long, avec déclarations)

par Vincent Daheron

La 15e étape du Tour de France, remportée dimanche par le Belge Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-hansgrohe) au sommet du plateau de Solaison (Haute-Savoie), a quelque peu chamboulé le classement général de cette 113e édition, à l'exception près de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), plus que jamais maillot jaune après l'abandon du Danois Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike).

Le Slovène de 27 ans est bien seul sur sa planète à la suite de l'abandon de son dauphin Jonas Vingegaard. Le double vainqueur du Tour est monté dans l'ambulance de l'organisation, l'épaule droite en écharpe, après une chute à un peu plus de 20 km de l'arrivée.

"Pogi" compte désormais cinq minutes d'avance sur Remco Evenepoel, son nouveau dauphin, et 5'58'' sur son coéquipier Isaac del Toro. Ce dernier a dépassé le Français Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), toujours quatrième du classement général (+ 6'23'') mais relégué à 25 secondes du podium.

Remco Evenepoel s'est imposé lors d'un sprint à trois devant Tadej Pogacar, qui n'a pas semblé lui disputer la victoire, et le Mexicain Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG), pour décrocher son troisième succès sur le Tour de France, son premier sur une étape en ligne.

"C'est incroyable, je tremble littéralement d'émotion. Ça a été une sacrée journée. Je ne me sentais pas très bien au départ, mais j'allais de mieux en mieux au fil de la journée", a réagi le troisième du Tour 2024.

"C'est un grand pas en avant pour moi de pouvoir suivre ce rythme, parce que c'était un rythme fou."

En cette fin de deuxième semaine, Tadej Pogacar a une nouvelle fois montré qu'il était le plus fort. Mais il s'est cette fois-ci mué en coéquipier de luxe pour emmener sur le podium Isaac del Toro, lui aussi tombé dans la chute de Jonas Vingegaard.

Le double champion du monde en titre a accéléré dans la première partie de la redoutable montée du plateau de Solaison (11,3 km à 9% de pente moyenne), calant son tempo sur celui que son équipier était en mesure de suivre. Seul Remco Evenepoel a été en mesure d'accompagner le duo, qui a repris l'Américain Quinn Simmons (Lidl-Trek), dernier rescapé de l'échappée de 24 coureurs, à 4 km de l'arrivée.

Vainqueur au même endroit le mois dernier lors du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Isaac del Toro a tenté à deux reprises de décramponner Remco Evenepoel dans le dernier kilomètre, en vain.

Bluffant samedi, Paul Seixas n'a pas été aussi saignant dimanche, terminant quatrième du jour à près d'une minute du vainqueur.

Le grimpeur de 19 ans n'a pas pu prendre la roue du trio de tête. Il n'a, en plus, jamais été relayé par Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-hansgrohe) ou Juan Ayuso (Lidl-Trek) et a dû céder à Isaac del Toro le maillot blanc de meilleur jeune qu'il portait dimanche pour la première fois de sa carrière.

"J'ai fait ma montée à mon rythme. Je reste dans le coup pour le général. Globalement, je suis content", a-t-il estimé.

Le peloton fait relâche lundi avant les six dernières étapes.

(Reportage de Vincent Daheron à Vougy)