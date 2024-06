Cyclisme/Tour de France 2024-Pogacar favori pour détrôner Vingegaard, Roglic et Evenepoel en outsiders

par Vincent Daheron

Le Slovène Tadej Pogacar est le grand favori pour succéder au double vainqueur sortant Jonas Vingegaard au palmarès du Tour de France, qui s'élance samedi à Florence (Italie) et dont l'arrivée sera jugée pour la première fois à Nice en raison des Jeux olympiques de Paris.

Vainqueur des deux dernières éditions, le Danois Jonas Vingegaard (27 ans) se présente sans avoir épinglé le moindre dossard depuis le Tour du Pays basque début avril. Lors de la 4e étape de cette épreuve, le coureur de la Visma-Lease a bike a été impliqué dans une violente chute qui a mis au sol de nombreux coureurs parmi lesquels Primoz Roglic et Remco Evenepoel.

Victime d'une fracture de la clavicule et de plusieurs côtes ainsi que d'une contusion pulmonaire et d'un pneumothorax, Jonas Vingegaard a passé douze jours à l'hôpital avant de reprendre l'entraînement en extérieur le 7 mai dernier.

"Nous ne savons pas encore jusqu'où il peut aller", a déclaré dans un communiqué Merijn Zeeman, le directeur sportif de la formation néerlandaise. "Nous sommes prudents parce qu'il n'a pas pu courir et que sa préparation n'a pas été idéale, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais il sera là, en bonne santé et motivé."

Tadej Pogacar (25 ans), son dauphin des deux dernières années, endosse donc le statut de favori de la 111e édition après sa victoire écrasante sur son premier Tour d'Italie, en mai. Maillot rose avec 9'56'' d'avance sur Daniel Felipe Martinez, le Slovène a réalisé le plus gros écart au général sur la course italienne depuis 1965.

Vainqueur de la Grande Boucle en 2020 et 2021, Pogi peut devenir le huitième coureur à réussir le doublé Giro-Tour de France dans la même saison après Fausto Coppi (1949 et 1952), Jacques Anquetil (1964), Eddy Merckx (1970, 1972 et 1974), Bernard Hinault (1982 et 1985), Stephen Roche (1987), Miguel Indurain (1992 et 1993) et Marco Pantani (1998).

"J'ai l'impression d'avoir fait un pas en avant depuis le Giro, et ma forme est encore meilleure que ce à quoi je m'attendais", a-t-il assuré sur le site de son équipe UAE Team Emirates. "Je me suis bien entraîné, j'ai un peu testé mes jambes et, pour être honnête, je ne me suis jamais senti aussi bien sur le vélo."

Personne n'a gagné autant que lui cette saison avec ses 14 succès dont Liège-Bastogne-Liège, six étapes du Tour d'Italie et le classement général.

Derrière les deux protagonistes principaux des dernières éditions, Primoz Roglic (34 ans) retrouve le Tour de France qu'il n'a pas disputé en 2023. Pour s'émanciper du leadership de Jonas Vingegaard, le Slovène a quitté l'équipe Visma-Lease a bike pour rejoindre la Bora-hansgrohe.

Également tombé au Tour du Pays basque, qu'il a abandonné après de nombreuses plaies superficielles mais sans fracture, Primoz Roglic a repris la compétition début juin au Critérium du Dauphine qu'il a remporté pour la deuxième fois.

Vainqueur de trois Vuelta (2019, 2020 et 2021) et du Giro (2023), il vise un premier sacre sur le Tour de France qu'il avait perdu pour 59 secondes lors de l'avant-dernière étape en 2020 au profit de Tadej Pogacar.

Parmi les 45 novices au départ de la Grande Boucle, Remco Evenepoel est le plus attendu. Vainqueur du Tour d'Espagne 2022, le Belge de 24 ans représente la quatrième force du plateau mais n'a pas rassuré en prenant la 7e place du Critérium du Dauphiné, la deuxième course à étapes de sa carrière disputée en France après Paris-Nice en mars (2e).

Le Dauphiné était la première course du champion du monde 2022 depuis son opération d'une fracture de la clavicule droite subie, lui aussi, lors de la 4e étape du Tour du Pays basque.

