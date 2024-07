Cyclisme-Tadej Pogacar remporte son troisième Tour de France

(Actualisé avec détails)

par Vincent Daheron

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a remporté dimanche son troisième Tour de France à l'issue du contre-la-montre final, qu'il a également dominé, et devient le premier coureur depuis 1998 à réaliser le doublé Giro-Tour dans la même saison.

Le Slovène de 25 ans a devancé le Danois Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) et le Belge Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), respectivement deuxième (+ 6'17'') et troisième (+ 9'18'') du classement général.

Arrivé en immense favori après son large succès lors de son premier Tour d'Italie, en mai, et le manque de préparation de son rival Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar a surclassé ses concurrents pendant trois semaines.

Porteur une première fois du maillot jaune après la deuxième étape, il l'a repris des épaules de l'Équatorien Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) au soir de la troisième étape pour ne plus le lâcher jusqu'à l'arrivée, exceptionnellement jugée à Nice (Alpes-Maritimes).

Après une première offensive sur les pentes du Galibier, Tadej Pogacar a creusé un écart conséquent sur ses poursuivants lors d'un week-end pyrénéen parfait, quatre jours après avoir été chahuté psychologiquement par Jonas Vingegaard dans le Massif central.

Le natif de Komenda a ensuite définitivement tué le suspense en survolant le dernier week-end dans les Alpes du sud grâce à trois victoires d'étapes consécutives pour porter son total à six, ce qu'aucun coureur n'avait réussi sur une seule édition depuis le Britannique Mark Cavendish en 2009.

Il a conclu sa Grande Boucle dimanche par une démonstration sur le contre-la-montre final, disputé sur ses routes d'entraînement, qu'il a remporté avec respectivement 1'03'' et 1'14'' d'avance sur Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel.

Le coureur de la formation émiratie devient le huitième à remporter le Giro et le Tour de France dans la même saison après Fausto Coppi (1949 et 1952), Jacques Anquetil (1964), Eddy Merckx (1970, 1972 et 1974), Bernard Hinault (1982 et 1985), Stephen Roche (1987), Miguel Indurain (1992 et 1993) et Marco Pantani (1998).

"Le niveau cette année est encore plus élevé que les deux fois où j'ai gagné", estimait-il samedi après son succès au col de la Couillole (Alpes-Maritimes). "Je ressentais aussi plus de pression car j'avais passé deux ans sans gagner."

Vainqueur en 2020 et 2021, Tadej Pogacar avait subi le joug de Jonas Vingegaard (27 ans) lors des deux dernières éditions.

Cette année, le Scandinave n'a pas abordé le Tour dans des conditions optimales en raison d'une fracture d'une clavicule, de plusieurs côtes, d'une contusion pulmonaire et d'un pneumothorax subis en avril au Tour du Pays basque. Malgré douze jours passés à l'hôpital et un mois et demi de préparation, le grimpeur de la formation Visma-Lease a bike a montré un grand niveau de forme, mais cela s'est avéré insuffisant.

Pour son premier Tour de France, le Belge Remco Evenepoel a pris la troisième place du général et empoché le contre-la-montre de la septième étape. Surtout, il a prouvé qu'il pouvait nourrir des ambitions légitimes sur cette épreuve à l'avenir.

"C'est un moment clé de ma carrière, je me suis rassuré sur mes capacités. Maintenant je sais dans quelle direction je veux aller, je sais que j'ai encore de la marge", prévenait-il vendredi, après avoir franchi l'arrivée au sommet d'Isola 2000 en compagnie de Jonas Vingegaard.

Cette 111e édition a été marquée par le record de Mark Cavendish (Astana Qazaqstan), vainqueur à Saint-Vulbas (Ain) de sa 35e étape sur l'épreuve, mais aussi par les trois victoires et le maillot vert de Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), premier Africain noir à s'imposer sur la Grande Boucle et à remporter un classement annexe.

Les Français ont décroché trois étapes par Romain Bardet (dsm-firmenich PostNL), également porteur du maillot jaune pour son dernier Tour de France, Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels) et Anthony Turgis (TotalEnergies) tandis que Guillaume Martin (Cofidis) est le premier Tricolore au classement général (13e).

