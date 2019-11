Cyclisme : Romain Bardet disputera le Giro en 2020 et n'ira pas sur le Tour de France

Le coureur français a annoncé, mercredi, qu'il est « l'heure » pour lui d'« ouvrir des perspectives sur d'autres grands tours ».

Désireux de rompre avec son calendrier habituel à l'issue de la plus décevante de ses huit saisons professionnelles, le Français Romain Bardet fera du Tour d'Italie son premier objectif en 2020. Il ne sera pas sur le Tour de France mais plus probablement sur le Tour d'Espagne, à la fin de l'été.

« Il est clair que le Giro est une course que j'ai très envie de découvrir, qui me fascine. C'est pour moi l'heure de m'ouvrir des perspectives sur d'autres grands tours et l'année 2020 est propice à cette découverte », a annoncé le Français de 29 ans lors d'une conférence de presse à Vaujany (Isère), mercredi 13 novembre, à l'occasion du stage de rentrée de son équipe AG2R-La Mondiale.