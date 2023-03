Cyclisme: Roglic marque un point en Catalogne face à Evenepoel

Primoz Roglic (droite), vainqueur du Tour de Catalogne devant le Belge Remco Evenepoel (gauche), dimanche à Barcelone le 26 mars 2023 ( AFP / Josep LAGO )

Primoz Roglic a remporté le Tour de Catalogne dimanche à Barcelone après une semaine d'un mano a mano de toute beauté avec Remco Evenepoel, à un peu plus d'un mois d'un nouveau duel annoncé au Giro.

Nanti de dix secondes d'avance au classement général, le Slovène, 33 ans, a résisté à plusieurs tentatives du Belge lors des six ascensions de la colline de Montjuich qui ponctuaient la 7e étape (135 km) disputée dans les rues de la capitale catalane.

Les deux hommes ont terminé détachés et le leader de l'équipe Jumbo-Visma a laissé la victoire d'étape à son rival de la Soudal-Quick Step sans disputer le sprint.

"On s'attendait à ses attaques. Les sept journées ont été difficiles, mais j'avais les jambes. Je suis content d'ajouter mon nom au palmarès de cette course historique", a dit le Slovène, vainqueur pour la première fois de la Volta, l'une des plus anciennes courses à étapes (102e édition).

En grande forme, Roglic, déjà vainqueur la semaine précédente de Tirreno-Adriatico en Italie, avait pris la tête du classement général d'entrée en remportant la première étape.

Les deux cadors ne se sont plus lâchés sur les routes escarpées de l'arrière-pays catalan, le jeune Belge de 23 ans gagnant la troisième étape devant Roglic et le Slovène la quatrième, la plus difficile, devant Evenepoel, toujours dans un mouchoir de poche.

"Je savais que ce serait difficile mais il fallait essayer. C'était une belle bataille. Je suis très heureux de ma semaine", a dit le Flamand, qui a fait honneur à son maillot de champion du monde.

Les lauréats des quatre dernières Vueltas (Evenepoel en 2022 passé, Roglic les trois précédentes) se retrouveront du 6 au 28 mai sur les routes du Giro pour tenter d'ajouter un autre grand tour à leur palmarès.