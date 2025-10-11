 Aller au contenu principal
Cyclisme-Pogacar s'offre un cinquième Tour de Lombardie et égale la légende Coppi
information fournie par Reuters 11/10/2025 à 17:13

Immense favori à sa propre succession, l'ogre slovène Tadej Pogacar a remporté samedi le Tour de Lombardie pour la cinquième fois de sa carrière, égalant le record détenu jusqu'ici par la légende italienne Fausto Coppi.

Après un gros travail de son équipe UAE Team Emirates-XRG, le Slovène s'est extirpé du groupe des favoris à 36 kilomètres de l'arrivée, avant de revenir sur l'Américain Quinn Simmons (Lidl-Trek), dernier rescapé de l'échappée, pour s'envoler et remporter le troisième Monument de sa saison, le dixième de sa carrière.

Sur la ligne d'arrivée à Bergame, il devance le Belge Remco Evenpoel (Soudal Quick-Step) et l'Australien Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), relégués respectivement à 1'48" et 3'14". Paul Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale), meilleur Français, termine à la 7e place pour sa première participation à un Monument à 19 ans.

Comme en 2024, Tadej Pogacar réalise une saison 2025 gargantuesque marquée par ses victoires sur le Tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie donc, quelques semaines après son deuxième titre mondial obtenu au Rwanda.

Le prodige slovène a aussi terminé sur le podium des deux autres Monuments de l'année : à Paris-Roubaix (2e) ainsi qu'à Milan-San Remo (3e).

(Rédigé par Zhifan Liu)

