Cyclisme-Pogacar à la conquête de Paris-Roubaix, dernier monument qui manque à son palmarès

Enfin vainqueur de Milan-San Remo à sa sixième participation le mois dernier, Tadej Pogacar part à la conquête d'un défi fou sur Paris-Roubaix dimanche : remporter le dernier monument qui manque à son palmarès et poursuivre sa tentative de triompher sur les cinq courses d'un jour les plus prestigieuses sur la même saison.

Quintuple vainqueur du Tour de Lombardie, triplement sacré sur Liège-Bastogne-Liège ainsi que sur le Tour des Flandres depuis dimanche dernier, le Slovène de 27 ans s'est inscrit encore un peu plus dans l'histoire du cyclisme en remportant le 21 mars dernier son premier Milan-San Remo malgré une chute à un peu plus d'une trentaine de kilomètres de l'arrivée.

Grâce à cette victoire sur "la primavera", le coureur de l'équipe UAE Team Emirates-XRG n'est plus qu'à un triomphe sur Paris-Roubaix de rejoindre les Belges Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck et Rik Van Looy, seuls vainqueurs des cinq monuments au cours de leur carrière.

L'an dernier, le quadruple vainqueur du Tour de France avait annoncé sa participation surprise seulement quelques semaines avant la course. Sans que personne ne soit étonné, étant donné ses capacités à s'imposer sur tous les terrains, "Pogi" avait été immédiatement dans le coup.

Multipliant les offensives pour tenter de décramponner Mathieu van der Poel de sa roue, Tadej Pogacar avait gâché toutes ses chances en chutant dans un virage mal négocié à 38 km de Roubaix. Il avait finalement pris la deuxième place, à une minute et 18 secondes du Néerlandais, vainqueur de "l'enfer du Nord" pour la troisième fois d'affilée.

"Ce n'est pas un secret que Paris-Roubaix est l'un des grands objectifs de cette partie de saison", a-t-il déclaré sur le site de son équipe. "Les quelques courses que j'ai disputées jusqu'à présent se sont déroulées parfaitement, donc la motivation est importante mais la pression est faible."

TROIS COURSES, TROIS VICTOIRES

Le natif de Komenda, village situé dans le nord de la Slovénie, n'a jamais aussi peu couru qu'en ce début de saison depuis qu'il est passé professionnel en 2017. Trois jours de course et trois victoires aux Strade Bianche, à Milan-San Remo et au Tour des Flandres.

"Je vais en profiter quel que soit le résultat et j'ai hâte de passer un bon week-end de course. Nous avons une équipe tellement solide, avec des coureurs qui sont déjà montés sur le podium ici, donc je ne suis pas le seul à pouvoir obtenir un bon résultat", a-t-il ajouté.

Il sera notamment accompagné du Belge Florian Vermeersch, deuxième de Paris-Roubaix en 2021 et particulièrement en forme cette saison, et de l'Allemand Nils Politt, également deuxième de la course en 2019. Le Danois Mikkel Bjerg et le Portugais Antonio Morgado, respectivement quatrième et cinquième du Tour des Flandres 2024 seront aussi de précieux atouts.

Mathieu van der Poel, qui chassera une quatrième victoire pour égaler le record des Belges Roger De Vlaeminck et Tom Boonen, sera le principal adversaire de Tadej Pogacar mais il a pour l'instant buté sur le Slovène à Milan-San Remo puis au Tour des Flandres. Le coureur d'Alpecin-Premier Tech aura cependant l'avantage de pouvoir compter sur son équipier Jasper Philipsen, deuxième en 2023 et 2024.

Le Danois Mads Pedersen (Lidl-Trek), troisième des deux dernières éditions, et le Belge Wout van Aert (Visma-Lease a bike), deuxième en 2022 et troisième en 2023, semblent un cran en retrait malgré le retour en très bonne forme du second.

En cas de victoire, Tadej Pogacar serait en situation idéale pour tenter de remporter les cinq monuments au cours de la même saison - ce que personne n'a réussi dans l'histoire du cyclisme - avant Liège-Bastogne-Liège fin avril et le Tour de Lombardie en octobre, soit les deux courses qui lui correspondent le mieux.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)