Cyclisme : Nizzolo titré champion d'Europe d'un rien devant Démare par Pierre Sarniguet (iDalgo) Il y a bien eu un doublé titre national et titre européen aujourd'hui à Plouay (Bretagne). Malheureusement, il n'est pas à mettre à l'actif d'Arnaud Démare mais bel et bien à l'italien Giacomo Nizzolo. Champion d'Italie dimanche dernier (pour la deuxième fois de sa carrière), le sprinteur de l'équipe NTT Pro Cycling s'est imposé au terme des 177 kilomètres que comptait ce championnat d'Europe. Couru par équipe national, ce championnat était quasiment promis aux sprinteurs puisque les reliefs n'étaient pas assez importants pour mettre de côté les hommes les plus rapides du peloton. Dans la dernière ligne droite, le duel entre Nizzolo et Démare (France) s'est joué jusque dans les ultimes centimètres. Sur la photo finish, c'est bien l'Italien qui possède une demi roue d'avance sur le Français. Le podium est complété par Pascal Akcermann (Allemagne). A noter enfin la quatrième place de Mathieu Van Der Poel qui, malgré ses nombreuses attaques dans les quarante derniers kilomètres, n'a pas réussi à s'isoler en tête de course comme il l'avait prévu. Prochain rendez-vous dans ces championnats d'Europe dès demain avec la course en ligne féminine.

