Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cyclisme : Lilian Calmejane signe chez AG2R-Citroën Reuters • 17/08/2020 à 12:00









Cyclisme : Lilian Calmejane signe chez AG2R-Citroën par Pierre Sarniguet (iDalgo) Lilian Calmejane, 27 ans, va quitter l'équipe Total Direct Energie à la fin de la saison 2020. Ce sera une relation longue de six années qui prendra fin pour ce baroudeur infatigable qui avait fait ses armes dans les rangs espoirs avec l'équipe réserve Vendée U de 2014 à 2016 avant de passer professionnel avec l'équipe première Total Direct Energie. Vainqueur d'une étape montagneuse sur la Vuelta en 2016 puis le Tour de France en 2017, le coureur originaire d'Albi va donc changer de couleurs pour la saison 2021. Ce nouveau transfert pour l'équipe AG2R La Mondiale (future AG2R Citroën Team) s'inscrit dans le cadre plus large d'un renouvellement de l'effectif dirigé par Vincent Lavenu. Avec les départs de Romain Bardet et de Pierre Latour, et les arrivées de Greg Van Avermaet, Schär et Jungels (le luxembourgeois devrait officialiser la nouvelle dans quelques jours), l'équipe aux couleurs terre et ciel sera désormais focalisée sur les classiques et la chasse aux victoires d'étapes.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.