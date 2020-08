Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cyclisme : les championnats du monde n'auront pas lieu en Suisse Reuters • 12/08/2020 à 17:27









Cyclisme : les championnats du monde n'auront pas lieu en Suisse par Pierre Sarniguet (iDalgo) La crise du coronavirus continue de faire des dégâts dans le monde du cyclisme. Initialement prévus du 20 au 27 septembre à Aigle-Martigny (Suisse), les championnats du monde de cyclisme n'auront pas lieu sur ce site. Dans un communiqué, les organisateurs ont annoncé l'annulation de l'événement sur le territoire suisse puisque aucun rassemblement de plus de 1000 personnes ne peut être autorisé jusqu'à la date du 1er octobre 2020. Dans un communiqué, l'Union Cycliste Internationale a fait savoir qu'elle voulait tout de même trouver une solution de repli. Elle étudiera toutes les propositions d'organisateurs à condition qu'elles émanent d'un territoire européen et que la course puisse se tenir aux mêmes dates.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.