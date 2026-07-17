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Cyclisme-Le Suisse Mauro Schmid remporte la 13e étape du Tour de France
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 17:34

Le Suisse Mauro Schmid (Jayco-Alula) a remporté vendredi la 13e étape du Tour de France, la plus longue de cette 113e édition avec 205,8 km entre Dole (Jura) et Belfort (Territoire de Belfort), devant le Colombien Harold Tejada (XDS-Astana) et le Britannique Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5).

(Reportage de Vincent Daheron à Belfort)

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