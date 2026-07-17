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Cyclisme-Le Suisse Mauro Schmid remporte la 13e étape du Tour de France
information fournie par Reuters•17/07/2026 à 17:34
Le
Suisse Mauro Schmid (Jayco-Alula) a remporté vendredi la 13e
étape du Tour de France, la plus longue de cette 113e édition
avec 205,8 km entre Dole (Jura) et Belfort (Territoire de
Belfort), devant le Colombien Harold Tejada (XDS-Astana) et le
Britannique Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5).
Un premier pas symbolique vers une dissuasion nucléaire "avancée", une ambition commune sur des dossiers technologiques épineux : Paris et Berlin ont voulu montrer vendredi qu'ils aspiraient toujours à une défense la plus intégrée possible, malgré l'échec cuisant ...
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Des milliers de personnes ont défilé à Narbonne dimanche pour honorer la mémoire de Louis, battu à mort fin juin, lors d'un hommage très politique où la mère de l'adolescent tué a réclamé un durcissement de la justice pénale, en présence notamment des personnalités ...
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Le Suisse Mauro Schmid (Jayco-Alula) a remporté vendredi la 13e étape du Tour de France, la plus longue de cette 113e édition avec 205,8 km entre Dole (Jura) et Belfort (Territoire de Belfort), devant le Colombien Harold Tejada (XDS-Astana) et ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•17.07.2026•17:34•
Les coopératives agricoles Euralis et Maïsadour, qui représentent 40% de la production de foie gras en France, ont obtenu le feu vert de l'Autorité de la concurrence pour créer un géant du secteur, sous réserve de cessions d'activités, a annoncé l'instance vendredi. ...
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