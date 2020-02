Cyclisme : le Danois Fuglsang avec le sulfureux docteur Ferrari ?

C'est une nouvelle affaire qui pourrait empoisonner la vie du peloton international. Alors que la saison s'est ouverte en Europe ce dimanche lors du Grand Prix La Marseillaise (remporté par Français Benoît Cosnefroy, AG2R), l'un des leaders mondiaux est soupçonné de dopage. Le Danois Jakob Fuglsang (Astana), vainqueur notamment du Critérium du Dauphiné et de Liège-Bastogne-Liège en 2019, ferait en effet l'objet d'une enquête des instances antidopage du cyclisme mondial pour des liens supposés avec le sulfureux médecin italien Michele Ferrari. C'est en tout cas ce qu'affirme ce dimanche le journal danois Politiken.« Un renseignement indique que le coureur d'Astana Jakob Fuglsang fait partie de l'entreprise de dopage de Michele Ferrari, et que son équipier Alexey Lutsenko était présent lors d'au moins une rencontre entre eux à Nice/Monaco », indique un rapport de la fondation antidopage (CADF), qui s'occupe des contrôles antidopage pour l'Union cycliste internationale (UCI), selon Politiken.Ferrari est suspendu à vie pour avoir aidé Armstrong« La CADF a obtenu des renseignements suggérant que Michele Ferrari continue d'être impliqué dans le dopage d'athlètes de l'équipe Astana, et qu'il se serait rendu à Monaco et dans d'autres lieux pour rencontrer les coureurs », poursuit le rapport, selon la même source.Le médecin italien Michele Ferrari est suspendu à vie par l'Agence américaine antidopage (Usada) pour avoir aidé l'Américain Lance Armstrong à se doper. Il a également travaillé avec le champion olympique 2012 Alexandre Vinokourov, suspendu deux ans en 2007 pour dopage sanguin, et actuel directeur sportif... d'Astana. Ferrari aurait notamment été présent sur le Tour de Catalogne en mars 2019.Fuglsang (34 ans) a, lui, récemment prolongé son contrat avec Astana. Malgré son abandon sur chute en dernière semaine du Tour de France, le Danois sort de la saison la plus aboutie de sa ...