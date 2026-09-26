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Cyclisme-La Néerlandaise Vollering championne du monde pour la première fois
information fournie par Reuters 26/09/2026 à 20:15
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(Actualisé avec déclarations Vollering)

La Néerlandaise Demi Vollering a décroché samedi à Montréal (Canada) son premier titre mondial, assumant sa pancarte d'immense favorite, malgré un scénario à rebondissements, pour s'imposer au sprint devant la Polonaise Katarzyna Niewiadoma et l'Italienne Elisa Longo Borghini.

Lauréate cette saison, entre autres, du Tour d'Italie, de son deuxième Tour de France, du Tour des Flandres ou de Liège-Bastogne-Liège, la coureuse de 29 ans a confirmé qu'elle était la meilleure cycliste actuelle, même si elle a failli être renversée.

"Je ne réalise pas. Je pense sincèrement que j'avais ce rêve dans mon cœur pour une raison et j'ai travaillé si dur pour cet objectif", a-t-elle réagi. "Il faut du courage pour y croire pleinement, avec tout son cœur, et de rassembler une équipe autour de soi avec des filles aussi fortes."

Deuxième à Glasgow (Écosse) en 2023, la championne d'Europe en titre a fait exploser la course une première fois à 38 km de l'arrivée lorsque, bien lancée par Puck Pieterse, elle a accéléré dans la montée de Camillien-Houde.

Personne n'a pu la suivre dans l'ascension principale du circuit de 13,4 km réalisé à huit reprises, après une première partie en ligne pour atteindre un total de 180 km.

Demi Vollering a repris puis dépassé Maeva Squiban en un rien de temps, alors que la Française comptait encore 46 secondes d'avance moins de deux kilomètres plus tôt.

La Néerlandaise semblait bien partie pour filer en solitaire jusqu'à l'arrivée mais ses poursuivantes n'ont jamais perdu espoir.

Katarzyna Niewiadoma, Juliette Berthet et Elisa Longo Borghini l'ont reprise à 15 km du terme, puis cette dernière a tenté sa chance à l'entame du dernier tour avant d'être reprise par le duo Niewiadoma-Vollering, sous l'impulsion de la Néerlandaise tandis que Juliette Berthet craquait.

Demi Vollering et Katarzyna Niewiadoma se sont finalement envolées au sommet de la dernière ascension de Camillien-Houde, dans un remake du dernier Tour de France pour se disputer la victoire en duel. Celle qui court habituellement pour l'équipe FDJ United-Suez a finalement triomphé lors d'un sprint court, faisant craquer son adversaire.

"J'ai simplement osé, puis j'ai réessayé, sans jamais abandonner jusqu'à la ligne d'arrivée", a-t-elle expliqué. "C'était une course incroyable à regarder. Je suis très fière d'en faire partie, et j'ai hâte de la regarder à nouveau."

Elle succède à Magdeleine Vallières. La Canadienne, qui défendait son titre acquis à la surprise générale l'an dernier à Kigali, a chuté à 95 km de la ligne d'arrivée avant d'abandonner par la suite.

Dans le clan tricolore, privé de Pauline Ferrand-Prévot, Juliette Berthet a pris la cinquième place.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)

Sport
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