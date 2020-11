La fédération française de cyclisme (FFC), bien que secouée par la crise sanitaire qui l'a privée de quelque 8800 licences, sort de l'année 2020 en bonne santé financière, a estimé mercredi son président Michel Callot, affichant sa confiance pour 2021.

"On a rétabli la maîtrise budgétaire", a souligné à l'AFP le président de la FFC. "Et, le plus important pour nous, c'est d'avoir pu engager un plan de relance de 1,5 million d'euros pour aider les clubs et les comités régionaux".

La FFC a perdu 7,5 % de licenciés sur la saison 2020 qui s'est terminée en septembre. "On a été impacté (par le premier confinement) en fin de campagne. Maintenant, on entre dans le temps fort de notre campagne 2021, qui se situe entre décembre et fin février, et son succès est lié aux perspectives qui ont été données sur la reprise de l'activité", a précisé Michel Callot.

Confronté à une baisse de recettes de l'ordre de 4 millions d'euros (sur un budget initial de 20 M), le président de la FFC a expliqué avoir pris "des mesures défensives" (chômage partiel, limitation des frais de déplacements pour les sélections) et mené "deux négociations importantes" avec l'agence nationale du sport et avec l'assureur de la fédération.

"On a pu retomber sur nos pieds financièrement et on a réinjecté 1,5 million d'euros, une somme très importante à notre niveau, pour pouvoir faire une remise sur le renouvellement des licences et soulager les comités régionaux qui ont beaucoup perdu en droits d'organisation", a-t-il précisé.

- "Aucun cluster en compétition" -

"Il faut se satisfaire de la prise en compte de la problématique du sport, a-t-il jugé au lendemain de l'intervention présidentielle sur le sport. Je note deux grandes catégories de mesures. Economiques, telles la mise en place d'un "pass sport", même s'il faut connaître ses modalités, la contribution à l'emploi afin d'aider les clubs à se reconstruire, ainsi que le complément pour la transformation numérique des fédérations. Et la reprise prochaine de l'activité pour les mineurs, ce qui est très important pour le tissu associatif".

Pour les compétitions, ouvertes pour l'instant aux seuls professionnels ou assimilés, le président de la FFC s'est voulu confiant pour l'après-sortie de confinement.

"Le message est de préparer normalement notre saison 2021 et s'adapter s'il le faut. Le cyclisme a montré qu'il sait maîtriser les paramètres sanitaires, il a la confiance des pouvoirs publics. Sur quelque 3500 compétitions, on n'a eu aucun cluster".