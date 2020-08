Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cyclisme : Küng et Van Der Breggen champions d'Europe du contre-la-montre Reuters • 24/08/2020 à 18:19









Cyclisme : Küng et Van Der Breggen champions d'Europe du contre-la-montre par Pierre Sarniguet (iDalgo) Après les championnats nationaux, c'est au tour des championnats d'Europe de désigner qui aura le privilège de porter le maillot bleu et blanc durant une saison. Sur l'épreuve chronométrée qui se déroule à Plouay (Bretagne), comme l'ensemble des épreuves cette semaine, c'est le suisse Stefan Küng qui s'est imposé chez les hommes. En parcourant les 25 kilomètres de l'épreuve en 30 minutes et 18 secondes, le coureur de l'équipe Groupama-FDJ obtient ici son premier titre sur ces championnats d'Europe créés en 2016. Sur le podium, on retrouve en deuxième position Rémi Cavagna (Deceunink Quickstep) tout juste titré champion de France sur cette même discipline vendredi dernier. Enfin, la médaille de bronze revient au vainqueur des éditions 2017 et 2018 Victor Campenaerts. Chez les filles, c'est la brillante hollandaise Anna Van Der Breggen qui est venue ajouter une nouvelle ligne à son palmarès déjà bien fourni. Déjà championne d'Europe sur route en 2016, elle s'adjuge aujourd'hui l'épreuve chronométrée devançant sa compatriote Ellen Van Dijk et la suissesse Marlen Reusser. Mercredi, la course en ligne hommes aura lieu. Celle des femmes se déroulera jeudi, toujours à Plouay.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.